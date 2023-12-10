Песков оценил сопровождение Путина Су-35 в ходе визита на Ближний Восток

Сопровождение истребителями самолета президента РФ Владимира Путина во время его визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию позволило продемонстрировать новую технику страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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