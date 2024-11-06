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Маск рассказал, что будет делать в случае победы Трампа

Маск рассказал, что будет делать в случае победы Трампа

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил о намерении добиваться сокращения числа федеральных агентств в США, если получит должность в администрации в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах.

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