Маск рассказал, что будет делать в случае победы Трампа

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск заявил о намерении добиваться сокращения числа федеральных агентств в США, если получит должность в администрации в случае победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии