"Резко ушел под воду": новое ДТП реально удивило многих приморцев (кадры)

"Резко ушел под воду": новое ДТП реально удивило многих приморцев (кадры)

Жители Приморья сейчас активно обсуждают новое ДТП, которое произошло в Тернейском районе. Как уточняют очевидцы в Telegram — канале dpskontrol_125rus (12+), несколько местных жителей стали переправляться на авто через реку Соболевка.

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