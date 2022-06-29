"Резко ушел под воду": новое ДТП реально удивило многих приморцев (кадры)

Жители Приморья сейчас активно обсуждают новое ДТП, которое произошло в Тернейском районе. Как уточняют очевидцы в Telegram — канале dpskontrol_125rus (12+), несколько местных жителей стали переправляться на авто через реку Соболевка.
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