«И за это ты опять депутат?»: Роднина неудачно похвасталась россиянам, что «перекрыла кислород» США на 12 лет

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что на протяжении 12 лет «перекрывала кислород» США – и американцы запомнили ее в этом качестве.
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12 лет тренировала американцев, а не наших детей! Что делает эта перевёртышка в РОССИЙСКОЙ ДУМЕ? Кто её снова протащил?
Грязные были выборы.....
Не Дума, а какое-то не понятное сборище, думающее только о собственном кошельке, но никак не о народе, который доят, как сидорову козу для собственного блага. Позорная ситуация.
Cпортсменка она была безусловно талантливая.
А вот человек, как оказаоось с говнецом.
Не сказать прямо - говно.
Ну или как вариант дура законченная, которая сама не понимает что она порой несёт.
Хотелось бы знать, кто ж голосовал-то за неё?