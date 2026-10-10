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«И за это ты опять депутат?»: Роднина неудачно похвасталась россиянам, что «перекрыла кислород» США на 12 лет

«И за это ты опять депутат?»: Роднина неудачно похвасталась россиянам, что «перекрыла кислород» США на 12 лет

Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что на протяжении 12 лет «перекрывала кислород» США – и американцы запомнили ее в этом качестве.

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Сергей Федотовизменено

Cпортсменка она была безусловно талантливая.
А вот человек, как оказаоось с говнецом.
Не сказать прямо - говно.
Ну или как вариант дура законченная, которая сама не понимает что она порой несёт.
Хотелось бы знать, кто ж голосовал-то за неё?