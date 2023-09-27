С «красными линиями» вышла промашка: чужая колея СВО

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов в интервью испанской газете АВС заявил, что Киеву очень бы хотелось иметь ракеты большой дальности ATACMS, которые они не будут применять по территории России.
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