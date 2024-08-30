Маск назвал блокировку Х в Бразилии беспрецедентной атакой на свободу слова

REUTERS/Gonzalo Fuentes Решение Бразилии о приостановлении работы социальной сети Х в стране является беспрецедентной для XXI века атакой на свободу слова, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
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