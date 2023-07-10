Захарова назвала саммит НАТО в Вильнюсе «красочным спектаклем» в поддержку киевского режима

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 10 июля, назвала предстоящий 11-12 июля в Вильнюсе саммит НАТО «красочным спектаклем», разыгранным в худших традициях западных манипуляций в поддержку Украины, – сообщает Первый канал.