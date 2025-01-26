Итальянец Синнер обыграл немца Зверева и выиграл Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В финале итальянский спортсмен, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сражался с представителем Германии Александром Зверевым.
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