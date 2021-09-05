Назван самый полезный чай для почек и долголетия

СпутникЗдоровьеНазван самый полезный чай для почек и долголетия Существует шесть основных видов чая: пуэр, улун, желтый, белый, зеленый и черный. Однако не все из них одинаково полезны.Вернуться к статье138НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИГОРЬ БОРИСОВБРЕД!!!АЩАлексей ЩербаковСпасибо!ВиталийНа сколько это истина? Умные есть знатоки?света снегирева СнегиреваИнтересно!Ефим ВольфсонРекомендую желчегонный чай сбор №3 (кукурузные рыльца, сосновые почки, ольховые шишки). А от сахара гречка действительно помогает, и ещё в ней много железа, что важно для гемоглобина.ВиталийТак может не китятковую настойку, а просто кашу гречневую?ЮМЮрий Мешков"Существует шесть основных видов чая: пуэр, улун, желтый, белый, зеленый и черный. Однако не все из них одинаково полезны...Как выяснилось, самым полезным для здоровья является гречишный чай." Ничего не имею против гречки, но это просто капец, какой тонкий переход. Кстати, есть еще красный чай.ААлексейОбычный рекламный пост гречки, которая не требует никакой рекламы.Борис НиколаевичКак я понял это относится к сырой, не обжаренной гречки. Так пойди найди её в магазинах! Не продаётся, только в специализированных магазинах здорового питания по баснословной цене! А я бы с удовольствием варил кашу из не обработанной гречки! Гораздо вкуснее и полезнее обжаренной!ААлексейУ меня был случай когда я искал необработанную пшеницу, и представьте нашёл, на юге в каком-то колхозе, уже не помню. А что в инете нельзя выйти напрямую к производителям?Римас СидиковЛучше топинамбура на тёрке ничего нет очищает организм на 100%, вы просто не чистились мужики слабаки вы , два корнеплода на тёрке это вышак от всего даже наркоту отмывает , правда не сразу через день но до остаток 10% точняк , испытано.roza (Кацина)Протереть и заварить, как чай ?Борис НиколаевичКак я понял это относится к сырой, не обжаренной гречки. Так пойди найди её в магазинах! Не продаётся, только в специализированных магазинах здорового питания по баснословной цене! А я бы с удовольствием варил кашу из не обработанной гречки! Гораздо вкуснее и полезнее обжаренной!Комментировать
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