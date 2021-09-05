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Назван самый полезный чай для почек и долголетия

Назван самый полезный чай для почек и долголетия

Существует шесть основных видов чая: пуэр, улун, желтый, белый, зеленый и черный. Однако не все из них одинаково полезны.

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138
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ИГОРЬ БОРИСОВ
БРЕД!!!
Алексей Щербаков
Спасибо!
Виталий
На сколько это истина? Умные есть знатоки?
света снегирева Снегирева
Интересно!
Ефим Вольфсон
Рекомендую желчегонный чай сбор №3 (кукурузные рыльца, сосновые почки, ольховые шишки). А от сахара гречка действительно помогает, и ещё в ней много железа, что важно для гемоглобина.
Виталий
Так может не китятковую настойку, а просто кашу гречневую?
Юрий Мешков
"Существует шесть основных видов чая: пуэр, улун, желтый, белый, зеленый и черный. Однако не все из них одинаково полезны...Как выяснилось, самым полезным для здоровья является гречишный чай." Ничего не имею против гречки, но это просто капец, какой тонкий переход. Кстати, есть еще красный чай.
Алексей
Обычный рекламный пост гречки, которая не требует никакой рекламы.
Борис Николаевич
Как я понял это относится к сырой, не обжаренной гречки. Так пойди найди её в магазинах! Не продаётся, только в специализированных магазинах здорового питания по баснословной цене! А я бы с удовольствием варил кашу из не обработанной гречки! Гораздо вкуснее и полезнее обжаренной!
Алексей
У меня был случай когда я искал необработанную пшеницу, и представьте нашёл, на юге в каком-то колхозе, уже не помню. А что в инете нельзя выйти напрямую к производителям?
Римас Сидиков
Лучше топинамбура на тёрке ничего нет очищает организм на 100%, вы просто не чистились мужики слабаки вы , два корнеплода на тёрке это вышак от всего даже наркоту отмывает , правда не сразу через день но до остаток 10% точняк , испытано.
roza (Кацина)
Протереть и заварить, как чай ?
Борис Николаевич
Как я понял это относится к сырой, не обжаренной гречки. Так пойди найди её в магазинах! Не продаётся, только в специализированных магазинах здорового питания по баснословной цене! А я бы с удовольствием варил кашу из не обработанной гречки! Гораздо вкуснее и полезнее обжаренной!

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