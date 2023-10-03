В мэрии Барнаула отреагировали на ситуацию с дорогой в садоводстве "Росинка"

Злополучная дорога находится на балансе городских властей В мэрии Барнаула отреагировали на ситуацию, которая сложилась вокруг садоводства "Росинка", члены которой 1 октября устроили пикет с требованием привести проезжую часть в нормативное состояние.
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