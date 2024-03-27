Владимир Корнилов: Путин обвиняет Украину в теракте? Ай-ай-ай, Зеленский и его шаловливые трюки!

Французская газета Liberation: «Теракт в Москве: Путин обвиняет Украину… Эй! Здесь написано Зеленский!» Какие же они сволочи, а! Вы можете себе представить, чтобы мы рисовали карикатуры на теракты в парижском театре «Батаклан», например? А насчет «Здесь написано…» — ну да, обычно же заказчиков терактов по надписям на шапках определяют, правда? Тот факт, что эти боевики пытались сбежать в направлении Украины, французов явно не интересует.