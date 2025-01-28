В небе над Тверской областью сбили более шести беспилотников

В Тверской области силами ПВО были перехвачены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.Правительство региона сообщило в официальном Telegram-канале, что инцидент произошел 29 января в Торопецком районе.
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