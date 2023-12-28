Учёные нашли дешёвый продукт, обладающий антираковыми свойствами

Британские специалисты объяснили всю пользу морковиНаучное издание Critical Reviews in Food Science and Nutrition поделилось результатами исследования, проведённого учёными из британского Университета Ньюкасла.
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