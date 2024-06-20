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Минпромторг Дагестана приглашает предприятия легкой промышленности принять участие в выставке продукции местных производителей

Минпромторг Дагестана приглашает предприятия легкой промышленности принять участие в выставке продукции местных производителей

В столице Республики Дагестан, городе Махачкала, пройдет II региональная специализированная выставка продукции местных производителей.

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