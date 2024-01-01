Глава «Коммунистов России» Малинкович подал данные в ЦИК для участия в выборах

Утвержденный в качестве кандидата на выборах президента России лидер партии «Коммунисты России» и депутат Алтайского краевого собрания Сергей Малинкович подал документы для регистрации в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
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