МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видеозапись задержания 18-летнего жителя Марий Эл, которого подозревают в передаче украинской военной разведке за денежное вознаграждение сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса региона.
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