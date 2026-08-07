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Профессия, стаж и условия труда: Какие россияне имеют право на досрочную пенсию

Право на досрочную пенсию в России зависит от профессии, стажа и условий труда. Раньше установленного срока пенсию могут оформить горняки, металлурги и химики, занятые на подземных работах и в горячих цехах.

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