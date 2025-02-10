Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских дронов, сообщило Минобороны. Семь БПЛА сбили в Краснодарском крае, три — в Брянской области, два — в Ростовской, еще по одному — в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.