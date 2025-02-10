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Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских дронов, сообщило Минобороны

Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских дронов, сообщило Минобороны

Средства ПВО за ночь уничтожили 15 украинских дронов, сообщило Минобороны. Семь БПЛА сбили в Краснодарском крае, три — в Брянской области, два — в Ростовской, еще по одному — в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

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