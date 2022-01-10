Как ухаживать за резиной на старой технике: советы из музеев

Жестким дискам в старых «макинтошах» грозит ущерб из-за разложения пластика. Oleksandr Rupeta / NurPhoto / Getty ImagesАвтору этой статьи хотелось бы заявить, что он стал жертвой резиновой мафии, но увы, речь идет о банальном химическом процессе.