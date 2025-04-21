В Рязани 20 апреля жара в 25,8°С побила рекорд 1950 года

В воскресенье был зафиксирован температурный показатель в +25,8 градусов. Это позволило говорить о новом рекорде - прежде самым высоким показателем для этого дня были +22,7 градусов, такая температура была 20 апреля в 1950 году.
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