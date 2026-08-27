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Царьград

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Daily Mail: ИИ разгрузит британскую полицию от ложных вызовов

Daily Mail: ИИ разгрузит британскую полицию от ложных вызовов

В Великобритании планируют использовать ИИ для фильтрации ложных звонков в полицию. Эта мера должна освободить операторов службы 101 от абсурдных обращений, таких как просьбы подвезти до дома или жалобы на медленное обслуживание в пабах.

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