Daily Mail: ИИ разгрузит британскую полицию от ложных вызовов

В Великобритании планируют использовать ИИ для фильтрации ложных звонков в полицию. Эта мера должна освободить операторов службы 101 от абсурдных обращений, таких как просьбы подвезти до дома или жалобы на медленное обслуживание в пабах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии