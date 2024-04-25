Более 200 тысяч новосибирцев работают на вредных производствах

«Сегодня есть возможность проведения диспансеризации, это основной рычаг контроля за здоровьем, возможность раннего выявления самых важных форм заболеваний у всего работающего коллектива», – отметила в пресс-центре ТАСС Любовь Шпагина.
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