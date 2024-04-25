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Вечерний Новосибирск

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Более 200 тысяч новосибирцев работают на вредных производствах

Более 200 тысяч новосибирцев работают на вредных производствах

«Сегодня есть возможность проведения диспансеризации, это основной рычаг контроля за здоровьем, возможность раннего выявления самых важных форм заболеваний у всего работающего коллектива», – отметила в пресс-центре ТАСС Любовь Шпагина.

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