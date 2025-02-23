Работать придется только на ЖКХ: тарифы собираются поднять в 2025 году на 30% Ольга БезродняяРоссияне к лету могут столкнуться с заметным увеличением платежей за коммунальные услуги, которые уже начали повышаться с января.
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