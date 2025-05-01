Итурральде о пенальти «МЮ» в матче с «Атлетиком»: «На усмотрение судьи. Он посчитал, что это была явная возможность забить – следовательно, это красная и 11-метровый»

«Манчестер Юнайтед» победил «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (3:0). На 32-й минуте форвард гостей Расмус Хейлунд попытался дотянуться до мяча после прострела с фланга, но Дани Вивиан придержал его, помешав реализовать задуманное.
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