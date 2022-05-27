В целях госбезопасности на певицу Наргиз могут открыть уголовное дело

В аэропорту певицу, имеющую паспорт США, предупредили, что въезд на территорию России для неё закрыт с формулировкой "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".
В аэропорту певицу, имеющую паспорт США, предупредили, что въезд на территорию России для неё закрыт с формулировкой "в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения".
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