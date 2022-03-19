Герой РФ Красов: Спецоперация на Украине закончится, когда будут выполнены все поставленные задачи

Споры о том, сколько может продлиться спецоперация РФ на Украине, возникают регулярно. По словам президента России Владимира Путина, Киев специально затягивает переговоры по урегулированию конфликта и регулярно выдвигает нереалистичные предложения.
Споры о том, сколько может продлиться спецоперация РФ на Украине, возникают регулярно. По словам президента России Владимира Путина, Киев специально затягивает переговоры по урегулированию конфликта и регулярно выдвигает нереалистичные предложения.
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