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Герой РФ Красов: Спецоперация на Украине закончится, когда будут выполнены все поставленные задачи

Герой РФ Красов: Спецоперация на Украине закончится, когда будут выполнены все поставленные задачи

Споры о том, сколько может продлиться спецоперация РФ на Украине, возникают регулярно. По словам президента России Владимира Путина, Киев специально затягивает переговоры по урегулированию конфликта и регулярно выдвигает нереалистичные предложения.

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