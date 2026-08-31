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Путин предложил перевести безвизовый режим между РФ и Китаем на постоянную основу

Путин предложил перевести безвизовый режим между РФ и Китаем на постоянную основу

Россия готова обсудить с Китаем перевод действующего безвизового режима на постоянную основу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

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