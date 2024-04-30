Эксперты: Перепись даст четкое представление о реальной ситуации в стране

Данные, собранные в ходе переписи, будут использованы для разработки различных анализов и экономических прогнозов относительно финансового положения населения, утверждают некоторые эксперты, принимавшие участие в круглом столе, на котором обсуждалась полезность этого статистического мероприятия.
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