Дочь Майкла Джексона изменила одну деталь во внешности ради «Грэмми»

Американская певица Пэрис Джексон изменила одну деталь во внешности ради «Грэмми». Для мероприятия 25-летняя девушка выбрала облегающее черное платье бренда Celine, которое было оформлено вырезом на животе и высоким разрезом на бедре.
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