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«Мой кукленок выходит замуж по-настоящему»: жена Стаса Михайлова Инна рассказала о похудении к свадьбе дочери

«Мой кукленок выходит замуж по-настоящему»: жена Стаса Михайлова Инна рассказала о похудении к свадьбе дочери

Жена народного артиста России Стаса Михайлова Инна рассказала о подготовке к свадьбе дочери Евы. Подробностями она поделилась на своей странице в соцсети.

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