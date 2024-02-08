Путин объяснил Карлсону цели денацификации

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 9 февраля на сайте TCN (Tucker Carlson Network), объяснил, что денацификация ― это избавление от людей, популяризирующих теорию и практику нацизма.
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