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Царьград

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Роспотребнадзор выявил нарушения в дагестанской школе "Радуга"

Роспотребнадзор выявил нарушения в дагестанской школе "Радуга"

В Дагестане в частной школе "Радуга" четверо детей госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных норм, опечатал пищеблок и кафе, действующее на территории.

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