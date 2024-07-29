Лечебные свойства шалфея известны давно, Его использует как научная, так и народная медицина. Шалфей оказывает противовоспалительное, дезинфицирующее, вяжущее, болеутоляющее, отхаркивающее, мочегонное, ветрогонное, антисептическое действие, улучшает память.
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