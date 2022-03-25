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Ибрагимович о кумирах: «Нравится характер Али – говори, но отвечай за слова. Роналдо – лучший в истории и делал то, чего я никогда не видел»

Златан Ибрагимович назвал Мохаммеда Али и Роналдо своими кумирами. «Мой отец заставлял меня смотреть много видео с Мохамедом Али, и мне нравится его характер.

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