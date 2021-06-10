Какие мощные горизонты открывает России прорыв в добыче гелия

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыКакие мощные горизонты открывает России прорыв в добыче гелияГазпром в среду запустил Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), который займёт второе место в мире по величине.Вернуться к статье98НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаЭто хорошо что будет зарабатывать возможно прав Газпром.Вячеслав 5Это хорошо. но в случае банкротства.кто будет платить? если частное производство.а в случае государственного-поясните это? судя по всему.эти гигантские компании сами по себе хозяева. надо всё в стране.надо.но без контроля со стороны общества это непозволительная роскошь. как ни крути.ННаталияОгорчает только одно- опять добыча, переработка и продажа сырья для высокотехнологичных производств на внешнем рынке. А почему не развитие на базе этого сырья таких производств в России? Всегда будем покупать ЖК-дисплеи и прочую электронную продукцию в Китае и Южной Корее?Виктор МуравьевБудем развивать воздухоплавание!Вячеслав 5По всей стране идут дожди.погода в этом году совсем плохая-отчего и почему.у наших учёных есть ответ? или сами будем искать.СергейПостроили возле главного потребителя...Виктор ОнегинНам ли после ЕЭГ рассуждать о гелее,познав о его существование на очередной вечеринке???Первухин Олег КонстантиновичГелий очень нужный в науке и технике газ из-за своих свойств: он тяжелее водорода в два раза. Водород - самый лёгкий газ, но водород взрывоопасен на воздухе, в отличие от инертного гелия.Pciha IvanovaПока мировой спрос на гелий превышает его производство.Комментировать
Свежие комментарии