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Какие мощные горизонты открывает России прорыв в добыче гелия

Какие мощные горизонты открывает России прорыв в добыче гелия

Газпром в среду запустил Амурский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), который займёт второе место в мире по величине.

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Альбина Колесникова
Это хорошо что будет зарабатывать возможно прав Газпром.
Вячеслав 5
Это хорошо. но в случае банкротства.кто будет платить? если частное производство.а в случае государственного-поясните это? судя по всему.эти гигантские компании сами по себе хозяева. надо всё в стране.надо.но без контроля со стороны общества это непозволительная роскошь. как ни крути.
Наталия
Огорчает только одно- опять добыча, переработка и продажа сырья для высокотехнологичных производств на внешнем рынке. А почему не развитие на базе этого сырья таких производств в России? Всегда будем покупать ЖК-дисплеи и прочую электронную продукцию в Китае и Южной Корее?
Виктор Муравьев
Будем развивать воздухоплавание!
Вячеслав 5
По всей стране идут дожди.погода в этом году совсем плохая-отчего и почему.у наших учёных есть ответ? или сами будем искать.
Сергей
Построили возле главного потребителя...
Виктор Онегин
Нам ли после ЕЭГ рассуждать о гелее,познав о его существование на очередной вечеринке???
Первухин Олег Константинович
Гелий очень нужный в науке и технике газ из-за своих свойств: он тяжелее водорода в два раза. Водород - самый лёгкий газ, но водород взрывоопасен на воздухе, в отличие от инертного гелия.
Pciha Ivanova
Пока мировой спрос на гелий превышает его производство.

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