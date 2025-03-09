«Это не наш путь». Гендиректор ЦСКА ответил на вопрос о трансферах

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб не располагает возможностью выделять на трансферы такие же крупные суммы, какие в этом сезоне потратили петербургский «Зенит» и московский «Спартак».
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