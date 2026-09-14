Бойцы "Запада" встретили ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" встретили ковчег с мощами святого благоверного великого князя Дмитрия Донского в зоне проведения СВО.
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