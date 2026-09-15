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Газета.ру

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Трамп позвонил главе Nvidia на саммите All-In и пошутил над ним по громкой связи

Трамп позвонил главе Nvidia на саммите All-In и пошутил над ним по громкой связи

Президент США Дональд Трамп позвонил главе американской технологической компании Nvidia Дженсену Хуангу, когда тот выступал на саммите All-In в Лос-Анджелесе, и высмеял его перед публикой.

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