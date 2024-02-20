Месси обратился к китайским фанатам после скандала в Гонконге

Футболист заявил, что не сыграл только из-за риска усугубить травму бедра.фото: intermiamicf.com--> Капитан сборной Аргентины, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси обратился к китайским болельщикам и заявил, что в пропуске им товарищеского матча в Гонконге нет политической подоплёки.
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