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Месси обратился к китайским фанатам после скандала в Гонконге

Месси обратился к китайским фанатам после скандала в Гонконге

Футболист заявил, что не сыграл только из-за риска усугубить травму бедра.фото: intermiamicf.com--> Капитан сборной Аргентины, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами» Лионель Месси обратился к китайским болельщикам и заявил, что в пропуске им товарищеского матча в Гонконге нет политической подоплёки.

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