«Они будут достойны наказания»

Ю. И. Репин «Тюренчен. В славной смерти вечная жизнь» Рубеж р. Ялу Генерал Куропаткин прибыл в Ляоян 28 марта 1904 года и исходил из оборонительной стратегии: заманивать врага вглубь континента, растягивая его коммуникации и отдаляя от главных баз снабжения, в это время собирать силы и средства для будущего контрнаступления («Отступать настолько медленно, насколько это возможно»).