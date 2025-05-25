Следствие по делу о взятке первого замначальника метрополитена Москвы продлили

Срок предварительного расследования по уголовному делу в отношении первого заместителя начальника городского метрополитена Москвы Дмитрия Дощатова о получении взятки в особо крупном размере продлили до 22 июля.
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