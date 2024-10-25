Лукашенко: Путин никогда не ставил перед собой задачи завоевать всю Украину Российский президент Владимир Путин никогда не ставил перед собой задачу завоевать всю Украину.
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Лукашенко: Путин никогда не ставил перед собой задачи завоевать всю Украину Российский президент Владимир Путин никогда не ставил перед собой задачу завоевать всю Украину.
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