В омских новостройках продается по 165 квартир в месяц. Средняя стоимость купленной квартиры достигла 8,5 млн рублей, а средняя площадь — 60,7 кв.
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В омских новостройках продается по 165 квартир в месяц. Средняя стоимость купленной квартиры достигла 8,5 млн рублей, а средняя площадь — 60,7 кв.