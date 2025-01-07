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Военное обозрение

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  • КАЗАКОВ ВЛАДИМИР
    Я что-то забыл, сколько азеров и почему живет лет тридцать в одной тоько Москве. Не говорю о всей Росии. Что-то не оч...Алиев потребовал ...
  • В С
    Бля ... мёртвый город. Надо такое же  сделать с Кукуевом и Львовым.За ВСУ в Торецке ...
  • Светлана Зуева
    Это ж надо такому присниться.....🙄🙄🙄ВС ВСУ утверждают...

Министр финансов США пригрозила Китаю «значительными последствиями» за помощь России

Министр финансов США пригрозила Китаю «значительными последствиями» за помощь России

Йеллен пригрозила Китаю определенными «последствиями», если Пекин будет оказывать материальную поддержку России.

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