Учредители "Небесной грации" организовали рождественские сборы на Валдае

Путешествие, которое помогло осуществить мечту совершила девятилетняя Оля из Ростова-на-Дону. Школьница давно хотела увидеться с олимпийской чемпионкой, президентом международной ассоциации клубов "Небесная грация" Алиной Кабаевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии