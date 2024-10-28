В детскую больницу Петербурга скорая привезла искусанного собаками ребенка. Нападение стаи бродячих псов на 12-летнего мальчика произошло 27 октября на Мебельной улице.
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В детскую больницу Петербурга скорая привезла искусанного собаками ребенка. Нападение стаи бродячих псов на 12-летнего мальчика произошло 27 октября на Мебельной улице.