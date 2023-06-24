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2 млрд рублей направят на подготовку нижегородских школ к новому учебному году

2 млрд рублей направят на подготовку нижегородских школ к новому учебному году

На подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году в консолидированном бюджете области предусмотрено свыше 2 млрд рублей, рассказал директор департамента образования города Владимир Радченко в прямом эфире мэра Юрия Шалабаева в соцсетях.

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