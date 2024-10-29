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Петербургский дневник

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Эксперт: курс биткоина растет из-за повышения шансов Трампа победить на выборах президента США

Эксперт: курс биткоина растет из-за повышения шансов Трампа победить на выборах президента США

Само голосование запланировано на 5 ноября Главная причина роста биткоина — это ажиотаж вокруг президентских выборов, запланированных в США на 5 ноября, сообщил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

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