Эксперт: курс биткоина растет из-за повышения шансов Трампа победить на выборах президента США

Само голосование запланировано на 5 ноября Главная причина роста биткоина — это ажиотаж вокруг президентских выборов, запланированных в США на 5 ноября, сообщил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.
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