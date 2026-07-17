Александр Кравченко посетил с рабочим визитом Республику Сейшельские Острова

По поручению Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева делегация МВД России во главе с заместителем Министра генерал-полковником полиции Александром Кравченко посетила Республику Сейшельские Острова.
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