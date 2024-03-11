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Военное обозрение

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Ядерная война в Европе: мыслимая или «немыслимое»

Ядерная война в Европе: мыслимая или «немыслимое»

К 1962 году на вооружении ВВС США находилось более 1300 межконтинентальных бомбардировщиков и бомбардировщиков средней дальности, способных доставить на территорию СССР около 3000 ядерных зарядов.

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